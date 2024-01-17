Глава Белгородской области посоветовал отказаться от купания на Крещение ради безопасности

ТАСС, 17 января. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков порекомендовал жителям региона ради безопасности отказаться от посещения мест массового купания на Крещение.
"Являются ли они [места для купания на Крещение] массовыми? Являются ли они угрозой? Конечно, ни один человек вам с точностью не скажет: есть ли необходимость поберечь себя, своих близких, не посещая? С моей точки зрения - есть. Мне кажется, что это точно вопрос безопасности", - сказал он во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте", отвечая на вопрос жительницы региона.
Губернатор добавил, что священники, по его мнению, поддержат позицию о том, что ради безопасности стоит отказаться от посещения купели на Крещение.
Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Были повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов.