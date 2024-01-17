В Роспотребнадзоре заявили, что в 42 купелях Москвы вода отвечает гигиеническим нормативам

Всего пробы были отобраны в 48 водоемах города

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора по Москве отобрали пробы воды из 48 водоемов, организованных для устройства крещенских купелей, в 42 из них качество воды отвечает гигиеническим нормативам.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве осуществляется контроль за качеством воды водоемов, организованных префектурами административных округов для устройства крещенских купелей. Во всех водоемах, предполагаемых для организации крещенских купелей, был проведен отбор проб воды с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям. Из представленных для лабораторной оценки воды 48 купелей качество воды отвечает гигиеническим нормативам в 42 купелях", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В САО гигиеническим нормативам отвечают 2 купели, в СВАО - 1 купель, в ВАО - 5 купелей, в ЮАО - 3, в ЮЗАО - 5, в ЗАО - 4, в СЗАО - 9, в ЗелАО - 2, в ТиНАО - 11 купелей. Со списком водоемов можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора по Москве.

Ранее в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщалось, что в Москве крещенские купания пройдут на 42 площадках, будут оборудованы 49 майн и 10 купелей.