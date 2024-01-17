Шварценеггеру назначили штраф в €35 тыс. за провоз дорогих часов

Задержанный в аэропорту Мюнхена актер пытался объяснить, что часы должны быть проданы на аукционе и что это благотворительный проект

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Актер Арнольд Шварценеггер, который был задержан в аэропорту Мюнхена при попытке провоза дорогих часов, отпущен на свободу. Однако актеру необходимо заплатить штраф в размере €35 тыс., пишет газета Bild.

По ее информации, Шварценеггер провел в аэропорту несколько часов. Его допросили таможенники. Актер, как отмечает газета, вызвал своих адвокатов. Шварценеггер пытался объяснить, что часы должны быть проданы на аукционе и что это благотворительный проект. Однако актеру предписали выплатить штраф в размере €35 тыс. Сразу после того, как Шварценеггер был отпущен, он закурил сигару.

"Мы возбудили уголовное дело в соответствии с налоговым законодательством. Часы должны были быть задекларированы, потому что речь идет о ввозе", - сообщил представитель главного таможенного управления Мюнхена Томас Майстер.

Часы, как указывает Bild, были оценены в €26 тыс. Также актеру предстоит заплатить налог в размере €4 тыс. и штраф в размере €5 тыс. Шварценеггер согласился выплатить сумму кредитной картой. Однако ему не дали этого сделать, так как 50% таможенных пошлин должны быть оплачены наличными. В банк актера сопровождал представитель правоохранителей.

Ранее Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена при попытке провоза дорогих часов. На конференцию World Climate Summit в Кицбюэле он взял с собой экземпляр швейцарских люксовых часов бренда Audemars Piguet. Они были изготовлены на заказ специально для актера. Шварценеггер намерен продать их на аукционе примерно за €20 тыс.