В школе Петербурга выявили 43 случая заражения кишечной инфекцией

Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологические расследования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Учащиеся школы №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга заразились кишечной инфекции - выявили 43 случая, все заболевшие находятся на амбулаторном лечении. Об этом журналистам сообщила пресс-служба городского Управления Роспотребнадзора.

"В связи с регистрацией очага кишечной инфекции среди учащихся, посещающих ГБОУ средняя школа №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект дом №21, литера А. По состоянию на 19:30 зарегистрировано 43 случая кишечной инфекции. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что управление уже начало санитарно-эпидемиологические расследования - проводится лабораторное обследование сотрудников школы, проверяются контакты учащихся и сотрудников, а также проводится проверка организатора питания в учреждении - ООО "Торговый дом "Ленинградский". Причины и условия формирования очага устанавливаются.