На выплаты к 80-летию снятия блокады в Петербурге выделили 1,5 млрд рублей

Их получат более 230 тыс. жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Выплаты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады получат более 230 тыс. человек. Как сообщила пресс-служба администрации Петербурга, на эти цели из бюджета города выделили около 1,5 млрд рублей.

"Выделили из городского бюджета на эти цели порядка 1,5 млрд рублей. Более 230 тыс. человек получат их в ближайшее время с учетом графика работы банков и почты, где традиционно получают пособия. Эти люди - наши герои и живая память истории", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

В пресс-службе уточнили, что городской информационно-расчетный центр в автоматизированном режиме произвел единовременные выплаты жителям Санкт-Петербурга к 80-летию снятия блокады. В соответствии с постановлением городского правительства, по 10 тыс. рублей получат проживающие в Петербурге инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также граждане, проживавшие или родившиеся в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Выплата в размере 5 тыс. рублей предоставлена вдовам или вдовцам инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Также в ближайшее время по 10 тыс. рублей выплатят гражданам из других субъектов России, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и медалью "За оборону Ленинграда".

Правительство Петербурга также учредило почетный знак в честь 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Его получат 60 тыс. блокадников, в том числе проживающих в других регионах и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Подвиг Ленинграда

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом. Общее число жертв, по озвученным на процессе данным, составило не менее 1 093 842 человек, сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту.