17 января, 18:31
Блокада Ленинграда

На выплаты к 80-летию снятия блокады в Петербурге выделили 1,5 млрд рублей

Их получат более 230 тыс. жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Выплаты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады получат более 230 тыс. человек. Как сообщила пресс-служба администрации Петербурга, на эти цели из бюджета города выделили около 1,5 млрд рублей.

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"Выделили из городского бюджета на эти цели порядка 1,5 млрд рублей. Более 230 тыс. человек получат их в ближайшее время с учетом графика работы банков и почты, где традиционно получают пособия. Эти люди - наши герои и живая память истории", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

В пресс-службе уточнили, что городской информационно-расчетный центр в автоматизированном режиме произвел единовременные выплаты жителям Санкт-Петербурга к 80-летию снятия блокады. В соответствии с постановлением городского правительства, по 10 тыс. рублей получат проживающие в Петербурге инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также граждане, проживавшие или родившиеся в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Выплата в размере 5 тыс. рублей предоставлена вдовам или вдовцам инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Также в ближайшее время по 10 тыс. рублей выплатят гражданам из других субъектов России, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и медалью "За оборону Ленинграда".

Правительство Петербурга также учредило почетный знак в честь 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Его получат 60 тыс. блокадников, в том числе проживающих в других регионах и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Подвиг Ленинграда

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом. Общее число жертв, по озвученным на процессе данным, составило не менее 1 093 842 человек, сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 

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