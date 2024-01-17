В организации "Спасите детей" назвали самыми уязвимыми в Евросоюзе детей Румынии

По данным организации, ежегодно более 7 тыс. румынских детей рождаются у несовершеннолетних матерей, при этом почти 1,2 тыс. из этих матерей рожают уже во второй или в третий раз

БУХАРЕСТ, 17 января. /ТАСС/. Румынские дети и подростки - самые уязвимые в Евросоюзе. Это утверждается в исследовании, которое опубликовал румынский филиал международной организации "Спасите детей" (Save the Children).

Ежегодно более 7 тыс. румынских детей рождаются у несовершеннолетних матерей, при этом почти 1,2 тыс. из этих матерей рожают уже во второй или в третий раз. В сельской местности детская смертность значительно выше этого показателя в городской среде - 6,5 против 4,2 на тысячу.

Более чем у полумиллиона румынских детей, по крайней мере один из родителей уехал на заработки за границу. По данным "Спасите детей", 27,3% румынских подростков курят, 50,1% употребляют алкогольные напитки и 14% признали, что участвуют в азартных играх на деньги.

Каждый пятый румынский подросток не получает среднее образование вовремя, указывается в исследовании. Уровень посещения школы детьми в возрасте завершения обязательного образования в Румынии - самый низкий среди стран-участниц ЕС (81%).

За последние 20 лет количество детей в Румынии сократилось более чем на миллион - с почти 4,8 млн. до 3,74 млн.

В результате более половины румынских детей и подростков (55,1%) хотят эмигрировать, отмечается в исследовании. Среди главных мотивов - слабые возможности получения образования (26,5), а также недоверие или недовольство условиями жизни в Румынии (21,9%).