Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новгородской области выросла вдвое за неделю

В регионе преобладают вирусы гриппа, их диагностируют в 83,3% случаев

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 января. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 выросла более чем в два раза за неделю в Новгородской области. Суммарно за неделю зарегистрировано 4 868 случаев, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

"В Новгородской области отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19, что обусловлено ростом числа обращений граждан в медицинские организации после длительных новогодних выходных и праздничных дней. Суммарно за неделю зарегистрировано 4 868 случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19, что в 2,3 раза больше, чем на предыдущей неделе", - отмечается в сообщении.

По результатам лабораторных исследований преобладают вирусы гриппа - 83,3%, COVID-19 составил 14,8% и 2% - возбудители ОРВИ, это вирусы парагриппа, аденовирус, риновирус, метапневмовирус.

Неделей ранее был зарегистрирован 2 151 случай гриппа и ОРВИ, что на 57,3% ниже уровня предыдущей недели. По результатам лабораторного обследования больных с ОРВИ в 44 случаях выявлен вирус SARS-CoV-2 и в 128 случаях вирусы гриппа.