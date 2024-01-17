Его возглавил председатель областной думы Юрий Бобрышев

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 января. /ТАСС/. Штаб общественной поддержки открылся в Великом Новгороде на улице Прусской, 22, сообщает пресс-служба облдумы.

"В Новгородской области открылся штаб общественной поддержки. Возглавил работу штаба председатель Новгородской областной думы Юрий Бобрышев. Открытие штаба общественной поддержки региона прошло в преддверии 80-й годовщины со Дня освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков", - отмечается в сообщении.

По словам Бобрышева, новая площадка создана для выражения интересов различных профессиональных и социальных групп, общественных организаций, НКО, активистов ТОСов. Как отметил Бобрышев, депутатский корпус Новгородской областной думы уже активно включился в работу штаба. В ближайшее время депутаты будут вести здесь приемы граждан, проводить встречи с населением.

"Такой проект Новгородской области очень нужен. У нас много активных и неравнодушных людей, серьезное гражданское общество. Все развитие региона, все, что мы делаем, нуждается в общественной поддержке и обсуждении", - сказал глава региона Андрей Никитин.

При поддержке Государственного архива Новгородской области на одной из площадок была организована историко-документальная выставка, посвященная этой памятной дате. Также на базе штаба прошла акция в поддержку участников специальной военной операции. Все желающие могли написать письма, которые в ближайшее время доставят бойцам в зону СВО.

Штаб общественной поддержки - это многофункциональное пространство, где будут проводиться выставки, мастер-классы, форумы и круглые столы. На его базе также будут работать региональный штаб президента и общественная приемная, куда новгородцы смогут обратиться за помощью и консультацией. Помещение штаба состоит из спикер-зала, приемной граждан, молодежной зоны, детского уголка.