Кабмин утвердил список лекарств для ввоза в РФ к предстоящим "Играм будущего"

В список лекарств вошли три противомалярийных препарата

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российское правительство утвердило перечень не зарегистрированных в РФ лекарств, которые ввезут в страну для оказания медицинской помощи при проведении международного турнира "Игры будущего" и мероприятий в рамках председательства России в БРИКС в текущем году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В список лекарств вошли три противомалярийных препарата: "Артесунат", "Артеметер + Люмефантрин" и "Примахин". Как следует из документа, их ввезут в страну до 25 января.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.