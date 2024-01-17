Сайты федеральных ведомств Швейцарии подверглись кибератаке во время форума в Давосе

За атакой может стоять группа NoName

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Сайты некоторых федеральных ведомств Швейцарии оказались 17 января временно недоступны в результате DDoS-атаки, это произошло на фоне проходящего в швейцарском Давосе Всемирного экономического форума (ВЭФ). Как сообщили в швейцарском правительстве, за атакой может стоять хакерская группа NoName.

"Несколько веб-сайтов, принадлежащих в том числе федеральной администрации, были временно недоступны в среду, 17 января, из-за атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS), ответственность за которую взяла на себя группа NoName <...>", - отмечается в сообщении. В Берне напомнили, что эта хакерская группа "ранее атаковала федеральную администрацию в июне 2023 года".

Швейцарские власти "быстро заметили нынешнюю кибератаку", поэтому специалисты федеральной администрации "приняли необходимые меры для скорейшего восстановления доступности сайтов". В сообщении также утверждается, что "такое нападение было ожидаемым", что обусловило принятие "соответствующих мер безопасности". Кибератака не приведет к потере данных, утверждают в Берне.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Его тема - "Восстановление доверия". Форум собрал руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из более 120 стран, всего - более 2,8 тыс. участников. Россия не представлена на нынешней встрече в Давосе, поскольку организаторы, как в 2023 году, не направили приглашения.