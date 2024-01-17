В Орловской области будут включать сирены при угрозе безопасности населения

Глава региона Андрей Клычков поручил подготовить предложения о создании дополнительных укрытий в местах массового скопления людей

ТАСС, 17 января. В Орловской области при угрозе безопасности населения будут включать сирены для оповещения, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" губернатор региона Андрей Клычков по итогам заседания оперативного штаба.

"В связи с неспокойной ситуацией в регионе принято решение вернуться к прошлогодней практике - в случае необходимости в городе будут включаться сирены. Мы подготовили ряд информационных материалов о том, как вести себя в таком случае, какие шаги предпринимать, скоро их опубликуем", - написал он.

По словам Клычкова, по итогам заседания оперативного штаба он поручил подготовить предложения о создании дополнительных укрытий в местах массового скопления людей. "Помимо звуковых сигналов есть приложение "МЧС России", через которое будет происходить массовое оповещения граждан. Прошу всех его скачать и следить за уведомлениями", - обратился к жителям региона губернатор.