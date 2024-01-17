Катар доставил в Египет медикаменты и гуманитарную помощь для сектора Газа

Из Эль-Ариша груз будет переправлен в анклав через пограничный контрольно-пропускной пункт "Рафах"

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Катар доставил в Египет гуманитарную помощь и медикаменты, которые будут переданы в сектор Газа в рамках последнего соглашения между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как сообщило Министерство иностранных дел Катара, два самолета вооруженных сил эмирата прибыли в среду в международный аэропорт египетского города Эль-Ариш, доставив 61 тонну гуманитарной помощи, включая медикаменты и продукты питания. Из Эль-Ариша гуманитарный груз будет переправлен в палестинский анклав через пограничный контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный в северной части Синайского полуострова.

Во вторник министерство объявило, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара и Франции достигли соглашения, которое предполагает доставку гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа в обмен на передачу медикаментов удерживаемым в анклаве заложникам.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

В конце ноября прошлого года ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта и Катара достигли соглашения о гуманитарном перемирии, за время которого были освобождены несколько групп удерживаемых в анклаве детей, подростков и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин. Пауза продолжалась с 24 ноября по 1 декабря, когда армия Израиля объявила, что ХАМАС нарушило перемирие, открыв огонь по израильской территории. В ответ военные возобновили боевые действия в анклаве.