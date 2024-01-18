В Псковской области намерены модернизировать пункты пропуска на границе с Евросоюзом

Планируется создать площадки-накопители для сокращения очередей

ПСКОВ, 18 января. /ТАСС/. Власти Псковской области намерены провести реконструкцию пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и создать так называемые площадки-накопители, которые позволят сократить очереди из автомобилей при прохождении досмотра. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале по итогам встречи с замруководителя ФГКУ "Росгранстрой" Мергеном Пашнановым и начальником Погрануправления ФСБ России по Псковской области Александром Чиликиным.

"На территории области действует семь международных автомобильных пунктов пропуска, четыре из которых приспособлены для грузового транспорта. Так как пункты не оборудованы площадками-накопителями и системой электронной очереди, а грузопоток растет, - это приводит к созданию очередей у пунктов пропуска. Сейчас ведется реконструкция МАПП "Бурачки" - на подъезде к пункту пропуска будут созданы площадки-накопители. Идет разработка проектной документации по реконструкции МАПП "Убылинка", - написал губернатор.

Он добавил, что запланирована реконструкция МАПП "Шумилкино" и МАПП "Куничина Гора". "Здесь будут обустроены площадки-накопители и электронные очереди. Александр Чиликин выступил с предложением также провести реконструкцию на пункте пропуска "Лобок" на российско-белорусской границе. Будем прорабатывать этот вопрос на федеральном уровне", - добавил Ведерников.

Ранее ТАСС со ссылкой на ФТС России сообщал, что очередь на въезд из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска "Бурачки" и "Убылинка", за последнюю неделю увеличилась более чем в два раза. Сейчас в очереди на въезд на этих двух пунктах пропуска находятся 295 грузовиков.