ГД обсудит законопроекты о локализации машин такси и регистрации ККТ

Оба документа рассмотрят в первом чтении

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании планируют рассмотреть законопроект об установлении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси, и проект об упрощении регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ).

Проект о локализации машин такси будет рассмотрен в первом чтении. Инициатива была внесена на рассмотрение Думы в ноябре 2023 года. Авторами проекта выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ". Так, предлагается предоставить субъектам РФ право устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси. Уровень локализации предлагается измерять в баллах в соответствии с постановлением правительства РФ аналогично норме о допуске автомобилей к участию в госзакупках.

Документ также наделяет правительство РФ правом устанавливать категории транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, на которые не будут распространяться требования о локализации.

Регистрация контрольно-кассовой техники

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий упрощение регистрации ККТ, новые требования к фискальным накопителям ККТ и способы исполнения обязанности по передаче чеков. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предлагается использовать информационный ресурс ФНС России "Мои чеки онлайн" в качестве нового способа исполнения обязанности по передаче кассового чека, что позволит исключить затраты пользователей на печать бумажных чеков или их направление в электронной форме на электронную почту или абонентский номер покупателя. Информационный ресурс предназначен для хранения электронных чеков и позволяет покупателю иметь полную информацию о своих покупках и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания.

Законопроектом также предусматривается упрощение процедуры регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета ККТ, в частности снятие с регистрационного учета ККТ через личный кабинет на портале госуслуг и изготовителя ККТ, а также возможность перерегистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя без подачи в налоговый орган соответствующего заявления при условии направления через оператора фискальных данных отчета об изменении параметров регистрации.

Также в два раза - с 10 до 5 рабочих дней - сокращаются сроки предоставления ФНС госуслуги по регистрации, перерегистрации и снятию с регистрационного учета ККТ. Предусматривается, что новые модели фискальных накопителей должны проходить экспертизу в экспертной организации аналогично тому, как это предусмотрено для новых моделей ККТ.