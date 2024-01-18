В Москве откроется 10-я Неделя памяти жертв Холокоста

Мероприятие состоится в театре "У Никитских ворот"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Официальное открытие московского этапа десятой по счету Недели памяти жертв Холокоста состоится в четверг в театре "У Никитских ворот", всего же в этом году с 15 по 31 января проходят памятные мероприятия в 80 регионах России.

Неделя памяти жертв Холокоста - это цикл мероприятий в Москве и регионах, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста, 27 января, и освобождению в этот день в 1945 году Красной армией лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).

"18 января в столичном театре "У Никитских ворот" откроется московская программа юбилейной - десятой по счету - Недели памяти жертв Холокоста", - сообщили в Российском еврейском конгрессе (РЕК).

Вечер в театре начнется с поздравления с 100-летним юбилеем Ивана Степановича Мартынушкина - ветерана Великой Отечественной войны, старшего лейтенанта, командира роты 1087-го стрелкового полка 322-й дивизии 60-й армии 1-го Украинского фронта, который лично принимал участие в освобождении узников лагеря смерти Аушвиц. Продолжит церемонию музыкально-драматический перфоманс в постановке народного артиста РФ, художественного руководителя театра "У Никитских ворот" и члена Общественного совета РЕК Марка Розовского.

Режиссер представит музыкальные, лирические и драматические отрывки из спектаклей театра, в том числе монолог матери из его постановки по роману Василия Гроссмана "Жизнь и судьба" в исполнении народной артистки РФ Веры Улик. "Это прощальное письмо написала Гроссману его мать, Екатерина Савельевна Витис, из оккупированного Бердичева в 1941 году, и писатель целиком включил его в свой роман как последнее послание матери Виктора Штрума", - пояснили в РЕК.

Народный артист РФ Михаил Филиппов прочтет рассказ драматурга Александра Гельмана "Дети и смерть". В основе его лежат личные воспоминания автора, который в семилетнем возрасте провел несколько суток в еврейском гетто в городе Бершадь Винницкой области, рядом с умирающей матерью. Также прозвучат поминальная молитва "Кадиш", Hostias и Sanctus из "Реквиема" Моцарта, фрагменты кантаты "Гимн наций" и "Хор пленных иудеев" из оперы "Набукко" Верди.

О Неделе памяти

Ключевое событие Недели памяти - традиционный мемориальный вечер "Хранитель памяти" и вручение одноименной премии, которое пройдет 25 января в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Неделя памяти жертв Холокоста организована Российским еврейским конгрессом при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы, Центра "Холокост" и посольства Израиля в РФ. За программой мероприятий в Москве и регионах можно следить на сайте memoryweek.ru.