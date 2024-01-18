В Москве по 42 адресам организовали площадки для крещенских купаний

В городе подготовили 49 майн и 10 купелей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Почти 60 майн и купелей оборудовали в Москве для крещенских купаний, которые состоятся в четверг и пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) столичного правительства.

"18 и 19 января на 42 столичных площадках пройдут крещенские купания. Для этого подготовили 49 майн и 10 купелей. Все места для купаний оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, противоскользящими покрытиями, средствами спасения, раздевалками, пунктами обогрева и питания, передвижными компактными туалетами и освещением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с местами для купаний организованы парковочные места, установлены информационные щиты с правилами поведения, оперативной информацией и схемами транспортного обслуживания.

"Специалисты АО "Мосводоканал" обеспечили храмы, не имеющие подключения к центральному водоснабжению, временным подключением. Для каждой церкви и храмового комплекса инженерное решение подбирается индивидуально. Для некоторых объектов организовано временное водоснабжение с помощью байпасов, а к храмам, где нет технической возможности проложить временные трубопроводы, воду доставили в автоцистернах", - добавили в комплексе.

Полный список площадок для крещенских купаний опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Об обеспечении безопасности

"Для крещенских купаний необходимо выбирать только подготовленные площадки. В местах возможного несанкционированного купания проводится постоянное патрулирование, чтобы не допустить происшествий", - подчеркнули в пресс-службе КГХ.

Там заверили, что во всех местах крещенских купаний дежурят столичные спасатели, которые сопроводят людей к проруби и обратно, осуществят постоянный визуальный контроль за находящимися в водоемах. Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее проверили дно водоемов в отведенных для купаний местах.

Все проруби в целях безопасности располагаются недалеко от берега. Со служителями всех храмов и церквей и сотрудниками городских служб, задействованными в организации купаний, проведены профилактические беседы о правилах пожарной безопасности.

Кроме того, во всех точках организовано дежурство медицинского персонала, в том числе скорой помощи.