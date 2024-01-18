В Венгрии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

Очаг болезни зафиксировали на крупной птицеферме в городе Капошвар, сообщило Национальное управление по безопасности пищевых цепочек

БУДАПЕШТ, 18 января. /ТАСС/. Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1) зафиксирована на крупной птицеферме в городе Капошвар (административный центр области Шомодь) на юго-западе Венгрии. Как сообщило Национальное управление по безопасности пищевых цепочек, все 39 тыс. находившихся там индеек пришлось уничтожить.

"Эпидемиологические мероприятия и выявление причин заболевания еще продолжаются, но уничтожение всего поголовья птиц уже завершено. В соответствии с правилами вокруг предприятия установлена защитная зона радиусом 3 км, а также зона наблюдения радиусом 10 км", - говорится в заявлении на сайте национального управления.

В начале января оно также сообщало о вспышке H5N1 на птицеферме в области Яс-Надькун-Сольнок в центральных районах страны. Все 7 тыс. находившихся там фазанов пришлось уничтожить. Однако в целом такие случаи носят в Венгрии единичный характер. Отдельные вспышки заболевания были зарегистрированы минувшей осенью и нынешней зимой и в других странах Европы.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания у птиц и вызывающая их гибель. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. В 1997 году в Гонконге были зарегистрированы первые случаи заражения людей птичьим гриппом, однако большинство штаммов этого заболевания для человека не опасны.