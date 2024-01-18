Годовщину прорыва блокады Ленинграда встретят памятными акциями, выставками и кинопоказами

В честь Дня прорыва блокады прозвучит полуденный выстрел из орудия Петропавловской крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Ленинградская область отметят годовщину прорыва блокады памятными акциями, выставками, кинопоказами и другими мероприятиями. В день, когда 81 год назад в результате операции "Искра" кольцо фашисткой блокады было прорвано, блокадники, представители власти, волонтеры и другие соберутся у всех знаковых мемориалов битвы за Ленинград.

На Пискаревском мемориальном кладбище возложат цветы к монументу "Мать-Родина", после чего на Аллее Памяти откроют мемориальную плиту в память о геноциде населения Ленинграда и героизме жителей города. В честь Дня прорыва блокады также прозвучит полуденный выстрел из орудия Петропавловской крепости, где затем воздадут почести героическому подвигу альпинистов, укрывавших от фашистских бомбардировок архитектурные доминанты города. В Ленинградской области у музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" состоится торжественная акция "На рубеже бессмертия". Ее участники возложат траурные венки к памятнику "Белый танк". Торжественные памятные церемонии также пройдут в Выборге у стелы "Город воинской славы", на Преображенском кладбище Шлиссельбурга у памятника воину-освободителю и на городском кладбище в Приозерске.

Культура и память

В библиотеках и музеях к памятным датам подготовили в основном комплексные программы. Так, в реставрационно-хранительском центре Эрмитажа "Старая Деревня" прозвучит псковский колокол XVI века. В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда представят книгу Евгения Лукина "Азбука блокадного Ленинграда", в арт-резиденции "Шкаф" состоится аудио-перформанс "Строки памяти", а в Музее военно-морской славы в Кронштадте откроется тематическая экспозиция "Флот для блокадного Ленинграда".

Также в Петербурге в День прорыва блокады стартуют акции "Блокадный хлеб" и "Лента ленинградской Победы". Такие ленты волонтеры начнут раздавать с 15:00 мск на Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени С. М. Кирова, а затем продолжат это делать вечером возле всех станций метрополитена. Ленту также можно будет получить в МФЦ, отделениях "Почты России", центрах приема платежей "ЕИРЦ Санкт-Петербурга", отделениях "Сбербанка".

С заботой о ветеранах

Для ветеранов и проживавших во время блокады организованы праздничные концерты. Вечером 18 января во Дворце искусств Ленинградской области состоится литературно-музыкальный концерт "Я говорю с тобой из Ленинграда". В исполнении симфонического оркестра региона под управлением маэстро Михаила Голикова прозвучат трогательные и знакомые собравшимся композиции. В Ледовом дворце в преддверии 80-летия со дня полного снятия блокады состоится концерт "Непокоренный герой - Ленинград". В нем примет участие народный артист России Василий Герелло. И 18 января в прокат выходит фильм Алексея Германа - младшего "Воздух", который более трех лет снимали в том числе в Петербурге и Ленинградской области.

На следующий день после празднования, 19 января, в Санкт-Петербургском филиале НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" имени Академика С. Федорова проведут сразу 60 операций по замене хрусталика глаза при катаракте жителям блокадного Ленинграда и ветеранам Великой Отечественной Войны. Специальный операционный день, приуроченный к 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, планируется сделать не разовой акцией, а традицией.

"Каждому блокаднику должно быть уделено особое внимание. Оперативное лечение катаракты может стать для них замечательным подарком, который значительно повысит качество их жизни", - приводит пресс-служба Смольного слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

О блокаде

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает миллион человек. Несмотря на осаду в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в Петербурге как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.