На Херсонщине планируют открыть шесть модернизированных ФАПов за год

В регионе также намерены продолжить капитальный ремонт центральных районных больниц

ГЕНИЧЕСК, 18 января. /ТАСС/. Власти Херсонской области в 2024 году введут в эксплуатацию шесть модернизированных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"В 2024 году мы планируем ввести в эксплуатацию шесть новых или капитально модернизированных фельдшерско-акушерских пунктов. Также будет продолжен и завершен капитальный ремонт центральных районных больниц, непрерывным потоком будут закупаться оборудование, медпрепараты и лекарства", - сказал Сальдо.

Губернатор уточнил, что по всем направлениям в сфере здравоохранения региону предусмотрено достаточное финансирование.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что на территории Донбасса и Новороссии восстановлено, отремонтировано и оснащено более 170 медицинских учреждений в рамках реализации программы по модернизации системы здравоохранения.