УВКПЧ ООН призвало Израиль расследовать убийства палестинцев на Западном берегу

В заявлении миссии говорится, что пять человек погибли при авиаударе по автомобилю у лагеря для беженцев Балата возле Наблуса и еще четверо были убиты во время рейда в лагере в районе Тулькарма

ДУБАЙ, 18 января. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на оккупированной палестинской территории призвало власти Израиля положить конец убийствам мирных жителей на Западном берегу реки Иордан и провести расследование таких инцидентов. Об этом говорится в сообщении миссии в X (ранее Twitter).

Как говорится в заявлении УВКПЧ, пять палестинцев погибли при авиаударе по автомобилю у лагеря для беженцев Балата возле Наблуса, и еще четверо, включая троих детей, были убиты во время рейда в лагере в районе Тулькарма.

"Согласно предварительной информации, оба случая вызывают опасения о незаконных убийствах. Израиль должен провести оперативное, независимое и эффективное расследование", - указала миссия. "Незаконные убийства палестинцев должны прекратиться", - отмечается в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.