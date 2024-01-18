В Германии тысячи человек приняли участие в демонстрации против экстремизма

Акции протеста прошли в Берлине и Фрайбурге

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации против правого экстремизма в Берлине и Фрайбурге.

По оценкам организаторов, на акцию протеста во Фрайбурге вышли примерно 10 тыс. человек. По словам представителя местной полиции, в демонстрации участвовали от 6 тыс. до 7 тыс. активистов. К митингу призвал альянс местных партийно-молодежных организаций.

На улицы Берлина, как отметили в правоохранительных органах, вышли около 3,5 тыс. человек. Они держали в руках плакаты с надписями "Нацисты вон!" и скандировали лозунги против лидера фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорна Хёкке перед Красной ратушей, резиденцией правящего бургомистра Берлина Кая Вегнера. По данным полиции, митинг прошел без происшествий.

14 января крупная манифестация против правого экстремизма состоялась возле Бранденбургских ворот в Берлине. Как сообщало агентство DPA со ссылкой на представителя движения Fridays for Future, которое было одним из организаторов демонстрации, она собрала 25 тыс. человек. Такой же митинг прошел в Потсдаме, на него пришли 10 тыс. человек. В их числе были канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок.

Демонстрации проходят на фоне недавней утечки в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре прошлого года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов правой партии АдГ, в частности Роланд Хартвиг - референт сопредседателя партии Алис Вайдель. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.