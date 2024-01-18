Матвиенко: битва за Ленинград доказывает, что Россия является страной-цивилизацией

Председатель Совета Федерации добавила, что сила духа ленинградцев стала для врага непреодолимой преградой

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Блокадная страница" истории Ленинграда подкрепляет верность утверждения о том, что Россия является особой страной-цивилизацией. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда, который отмечается 18 января.

"Когда мы сегодня говорим о том, что Россия - это особая страна-цивилизация, верность этого утверждения, безусловно, подкрепляется в том числе великой "блокадной" страницей нашей истории. Эта наша "особость" была в полной мере явлена в блокаду", - написала спикер СФ.

Она добавила, что сила духа ленинградцев стала для врага непреодолимой преградой. "Уверена, в других уголках мира их [фашистов] план бы сработал. И очень быстро. Пал бы или покорно отворил бы врата любой европейский город. В этом нет сомнений. Но ленинградцы не сдались. <…> Мы преклоняемся перед ними. Это совершенно особые люди. И мы в долгу перед каждым из них", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, необходимо сделать все, чтобы жители блокадного Ленинграда ни в чем не нуждались, окружив каждого из них заботой. "Крайне важно, чтобы никто из тех, кому должна быть оказана поддержка, не столкнулся с бюрократическим равнодушием или элементарной ошибкой. Судьба каждого блокадника должна быть в абсолютном фокусе внимания. И не может быть никакого оправдания любому факту неоказания помощи нашим дорогим героям блокады", - резюмировала она.

18 января 1943 года в ходе операции "Искра" были освобождены город Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера. Это позволило восстановить сухопутную связь Ленинграда с остальной территорией страны. Операция "Искра" стала коренным переломом в битве за Ленинград. Окончательно город освободили от блокады через год - 27 января 1944 года.