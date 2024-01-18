Открытие нового международного терминала аэропорта Алма-Аты запланировали на июнь

На сегодняшний день строительные работы объекта завершены на 87%, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана

АСТАНА, 18 января. /ТАСС/. Новый международный терминал крупнейшего в Казахстане аэропорта Алма-Аты откроется в июне 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам встречи премьер-министра Алихана Смаилова с президентом турецкой компании TAV Airports Holding Серканом Каптаном.

"Глава TAV Airports Holding представил обновленную информацию о ходе реализации проекта. Так, на сегодняшний день строительные работы завершены на 87%. Открытие нового терминала планируется в июне текущего года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что правительство Казахстана уделяет большое внимание повышению транспортно-логистического потенциала республики, в связи с этим реализация такого крупного проекта, как строительство нового международного терминала, имеет стратегическую значимость.

"Мы ожидаем, что его открытие позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, а также обеспечить жителей и гостей мегаполиса качественными услугами и высоким уровнем комфорта", - указал Смаилов.

По информации кабинета министров, в целом за прошлый год в аэропорту Алма-Аты зафиксирован рекордный уровень пассажиропотока. "Действующий терминал в дальнейшем будет использоваться только для внутренних рейсов. При этом потенциал обоих терминалов достигнет 14 млн пассажиров в год. Объем грузопотока через воздушную гавань планируется довести до 100 тыс. тонн", - пояснили в пресс-службе.

Глава правительства также подчеркнул, что аэропорт Алма-Аты должен развиваться как полноценный мультимодальный транспортно-логистический хаб с включением железнодорожных и автодорожных перевозок. При этом инвестор должен будет учесть это в дальнейших планах.

Строительство нового терминала международного аэропорта началось в Алма-Ате в июне 2022 года. Аэропорт находится под управлением компании TAV Airports Holding.