В Японии задержали шесть человек за махинации с ПЦР-тестами на ковид на $400 тыс.

В общей сложности со 130 участников схемы подозреваемые собрали около $21,6 млн

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Полиция Японии задержала шесть человек за мошенничество с ПЦР-тестами на коронавирус на сумму 60 млн иен (около $405 тыс.). Об этом сообщил телеканал NHK. Общая сумма ущерба может составить 3,2 млрд иен (около $21,6 млн).

По данным следствия, компания Icheck, руководство которой было задержано, предлагала частным лицам инвестировать в их бизнес, связанный с ПЦР-тестами на коронавирус. Они объясняли, что с помощью собранных средств можно закупить наборы для тестирования и получить прибыль благодаря государственным субсидиям. Подозреваемые обещали инвесторам прибыль в размере 8% в месяц.

Однако в действительности компания направила средства на компенсации убытков от других инвестиций и не тратила на заявленные цели.

Порядка 60 млн иен (около $405 тыс.) вложил лишь один из инвесторов. В общей же сложности со 130 участников схемы подозреваемые собрали 3,2 млрд иен (около $21,6 млн). Полиция продолжает расследование.