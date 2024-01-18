В Хабаровском крае капитально отремонтируют 35 школ

Глава региона Михаил Дегтярев отметил, что на эти цели выделено 4,17 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 18 января. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту 35 школ проведут в Хабаровском крае. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"По поручению президента России Владимира Владимировича Путина мы начинаем большую ремонтную кампанию в школах края. В списке на капремонт - 35 школ по всему региону", - написал губернатор.

Он уточнил, что в порядок приведут фундамент, цоколь, отмостки, кровлю, потолки, перекрытия и полы, входные группы, лестницы и помещения. Учреждения также оснастят современными средствами обучения. На это из федерального, регионального и местных бюджетов выделено 4,17 млрд рублей.

Комплексное обновление уже стартовало в школах Хабаровска и Солнечного района. Как уточнили в региональном министерстве образования, работы пройдут в период с 2024 по 2026 год.

"Понимая, что процесс ремонта не быстрый, поручаю министерству образования тщательно организовать учебный процесс", - заключил Дегтярев.