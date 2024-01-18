Под Находкой пытаются поймать собаку, третью неделю остающуюся на льду реки

Зооволонтер Анна Бутенко отметила, что волонтеры опросили окрестные базы отдыха, местных рыбаков и пастухов, но хозяин животного не объявился

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Служба отлова животных в Приморье пытается поймать собаку, которая третью неделю остается на льду реки Партизанской под Находкой. Как рассказала ТАСС зооволонтер Анна Бутенко, хозяин животного не объявился ни среди опрошенных в округе рыбаков, ни на окрестных базах отдыха.

"Собака дежурит на льду уже третью неделю, никуда не уходит с одного места. Мы подозреваем, что там стояла машина ее хозяина. Рыбаки, которые приходят сюда, подкармливают ее, но животному все равно нужен новый дом. Мы уже вызвали платную службу по отлову, чтобы отдать собачку на временную передержку, но первая попытка изловить не удалась", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что волонтеры уже опросили окрестные базы отдыха, местных рыбаков и пастухов, но хозяин среди них не объявлялся. Животное продолжает оставаться на одном месте, даже ночью никуда не уходит. По словам специалистов-отловщиков, пес очень умный, поэтому не попался на ловушку с клеткой. 19 января они проведут еще одну попытку отлова.