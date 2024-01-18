В Ростовской области фонд музея "Самбекские высоты" за год пополнился более 800 предметами

Из них 321 экспонат связан с СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Фонд военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты", который был открыт в 2020 году на месте боев на Миус-фронте в Ростовской области, в 2023 году пополнился 820 предметами, из них около трети экспонатов связаны с событиями спецоперации. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности директора музея Юлия Меняйленко.

"В настоящее время на территории музея продолжает работу экспозиция "Дон в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", на которой представлено более 2 тыс. экспонатов. Фонды нашего музея в 2023 году пополнились 820 предметами, из них около трети, 321 экспонат, связаны с событиями спецоперации. Они легли в основу мультимедийной выставки "Быть героем - жить вечно", посвященной бойцам СВО. Многие личные вещи, переданные музею родственниками погибших солдат, включены в Государственный каталог музейных предметов РФ", - сказала Меняйленко.

Кроме того, на базе основной экспозиции была открыта выставка "Юг в огне", на которой прослеживается связь поколений - героев Великой Отечественной войны и их потомков. "Часть витрин содержат личные вещи родственников, прадедов, которые освобождали те же населенные пункты, в которых сейчас находится их правнук, ведь сегодняшние события СВО спустя 80 лет отчасти повторяют маршрут Донбасской наступательной операции 1943 года, в ходе которой были освобождены Ростовская область и Донбасс от немецко-фашистских захватчиков", - добавила Меняйленко.

По ее словам, музей в прошлом году посетили более 130 тыс. человек, это на 20 тыс. больше, чем в 2022 году. "Динамику мы достигли благодаря реализации проекта "Пушкинская карта", увеличив количество продаж билетов не только на наши экспозиции, но и на отдельные занятия, уроки, онлайн-встречи. Если в 2022 году это было чуть более 2 тыс. человек, то в 2023 году показатель превысил 6,5 тыс. Более чем в три раза увеличили посещаемость мероприятий за счет повышения интереса со стороны молодежной аудитории", - отметила собеседница агентства.

Музейный комплекс "Самбекские высоты" был открыт в августе 2020 года в Неклиновском районе Ростовской области. Идея его создания возникла в 2013 году после встречи губернатора региона Василия Голубева с ветеранами Великой Отечественной войны и поисковиками. Комплекс размещен на площади около 14 га и включает мемориал Славы "Героям прорыва Миус-фронта и освобождения города Таганрога", открытый в 1980 году. Вокруг мемориала созданы военно-исторический музей, информационно-выставочный центр, часовня в честь Воскресения Христова, Аллея памяти, памятник солдату, Высота народной памяти, интерактивная площадка "Прорыв" и амфитеатр, разбит сад Победы.