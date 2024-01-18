Туристический проект "Большая Колымская тропа" расширят на новые муниципалитеты

По данным сайта проекта, доступно 10 экологических маршрутов

ТАСС, 18 января. Масштабный туристический проект "Большая Колымская тропа" в Магаданской области будет расширяться за счет новых экотроп в еще нескольких муниципалитетах, сообщил ТАСС заместитель министра культуры и туризма региона Максим Шурхно.

"Будет продолжена работа по уже действующим туристским проектам, в том числе развитие сети туристических троп "Большая Колымская тропа". Практика создания новых троп будет распространяться на все большее число муниципалитетов", - подчеркнул Шурхно.

Большая Колымская тропа представляет собой сеть экологических маршрутов разного вида: пеших, лыжных, комбинированных, для водного транспорта и велосипеда. По данным сайта проекта, доступно 10 экологических маршрутов. Еще четыре находятся на стадии проектирования - над их разработкой трудятся специалисты профильных ведомств, партнеры проекта и волонтеры.

"Также мы запланировали продвижение турпотенциала и туристских ресурсов Магаданской области через популярные тревел-площадки, в том числе новые, такие как Russpass и Wildberries Travel. Туда войдут все основные и знаковые локации и мероприятия, которые проводятся в области", - обозначил замминистра.

Реализация проекта "Большая Колымская тропа" началась в 2020 году по инициативе Агентства по туризму Магаданской области. В сентябре 2020 года состоялось первое заседание по подготовке и реализации проекта "Большая Колымская тропа". В рамках заседания было подписано партнерское соглашение о сотрудничестве с организациями, заинтересованными в реализации масштабного проекта.