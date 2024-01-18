В Тамбовской области ввели ограничение движения автобусов из-за гололеда

По информации Гидрометцентра России, 18-20 января в регионе ожидаются сильные осадки, метель, налипание мокрого снега

ТАСС, 18 января. Ограничение движения пассажирских автобусов ввели в Тамбовской области из-за гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по региону.

"В связи с неблагоприятными дорожными условиями (гололед) с 08:00 на территории Тамбовской области введено ограничение в движении пассажирских автобусов, осуществляющих междугородние и межрегиональные перевозки", - говорится в сообщении.

По информации Гидрометцентра России, 18-20 января в Тамбовской области ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель, налипание мокрого снега, гололед.