В Москве в 2024 году отреставрируют три знаковых объекта культурного наследия

В частности, продолжится работа над ансамблем Донского монастыря, в рамках которой будут отреставрированы прясла Восточной и Южной стен

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Работы по реставрации трех знаковых объектов культурного наследия Москвы состоятся в 2024 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Три знаковых объекта культурного наследия отреставрируют в этом году. <...> Начиная с 2011 года, в Москве отреставрировано 2 190 объектов культурного наследия. В работе в этом году - больше 500 памятников архитектуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжится работа над ансамблем Донского монастыря, в рамках которой будут отреставрированы прясла Восточной и Южной стен, в том числе оставшихся трех башен.

Также в Алексеевском женском монастыре продолжится разработка проекта реставрации Церкви Всех Святых, богадельни (училища) и кельи и в здании Центросоюза на Мясницкой улице будет проведена реставрация облицовки фасадов из туфа, межэтажных пандусов и других исторических элементов.

В новость внесена правка (9:09 мск) - передается с исправлением года в заголовке и лиде, верно - в 2024 году.