В Петербурге приставы выдворили из России более 3,6 тыс. мигрантов за 2023 год

По сравнению с 2022 годом число таких иностранцев возросло почти в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе главного управления ФССП по городу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Судебные приставы Санкт-Петербурга в 2023 году выдворили из России более 3,6 тыс. мигрантов, нарушивших режим пребывания в стране. По сравнению с 2022 годом число таких иностранцев возросло почти в 1,5 раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу.

"В 2023 году по решению суда за пределы Российской Федерации судебными приставами ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу выдворены 3 623 иностранных гражданина. Данные иностранные граждане являются нарушителями правил пребывания на территории РФ и привлечены судом к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ)", - рассказала руководитель пресс-службы Елена Ленчицкая.

Все иностранцы, в отношении которых вступили в силу решения суда о выдворении, не смогут въехать в Россию в течение пяти лет.

В петербургском ГУ ФССП отмечают заметный, более чем в 3,6 раза, рост количества выдворений за последние три года. Так, в 2021 году городские приставы выдворили 991 мигранта-нелегала, в 2022 году - уже 2 508.