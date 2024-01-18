В Саратовской области сняли ограничения движения на федеральных трассах

Запрет вводился из-за сильного ветра, дождя со снегом, метели и ограниченной видимости

САРАТОВ, 18 января. /ТАСС/. Ограничения на движение транспорта, введенные из-за непогоды, сняты на федеральных трассах в Саратовской области. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

"Ограничения движения на федеральных трассах Саратовской области сняты", - сообщили в управлении.

В ГИБДД предупредили, что на федеральных дорогах соседних областей - Самарской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской - дорожная обстановка остается сложной. В Госавтоинспекции призвали водителей отложить поездки в этих направлениях до улучшения погоды.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия непогоды в Самарской области © МЧС России

16 января на всех федеральных трассах в Саратовской области ввели ограничение движения для грузового и маршрутного транспорта. Запрет ввели из-за сильного ветра, дождя со снегом, метели и ограниченной видимости.