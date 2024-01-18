В Воркуте отменили занятия для школьников и студентов из-за метели

В регионе ожидаются порывы ветра 21 м/с, ухудшение видимости до 500 м

СЫКТЫВКАР, 18 января. /ТАСС/. Власти Воркуты Республики Коми отменили занятия для всех школьников и студентов колледжей первых и вторых курсов из-за метели. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 21 м/с, видимость может упасть до 500 м, сообщила администрация муниципалитета.

"В связи со сложными погодными условиями принято решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях Воркуты с 1-го по 11-й класс, для первого и второго курсов дневных отделений средних профессиональных учебных заведений", - говорится в сообщении.

На 06:00 мск в Воркуте была низовая метель, 15 градусов мороза и ветер с порывами 13-17 м/с. Прогнозируется, что метель продолжится, ветер усилится до 19-21 м/с, видимость временами будет снижаться до 500 м.

Накануне администрация Воркуты призвала водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за ухудшения погодных условий. Однако кольцевую автодорогу, которая связывает город со всеми поселками и угледобывающими шахтами, не закрывали.