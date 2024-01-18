МЧС предупредило о возможном сходе лавин в горах Карачаево-Черкесии

Предупреждение действует 18-20 января

ЧЕРКЕССК, 18 января. /ТАСС/. Сход лавин возможен в горах Карачаево-Черкесии (КЧР) в ближайшие трое суток, сообщается на сайте главного управления МЧС по республике.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18-20 января в горах КЧР лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением объектов инфраструктуры, строений, линий связи и электропередачи, затруднением в работе транспорта, перекрытием автомобильных дорог и мостов.

В ведомстве рекомендуют строго соблюдать правила безопасности, в том числе не выходить в горы в снегопад и непогоду.