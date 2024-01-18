В Москве пользователи "Электронного дома" получили более 32 млн баллов в 2023 году

Городские баллы можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пользователи платформы "Электронный дом" в Москве за год получили более 32 млн баллов, которые могут обменять на поощрения на сайте "Миллион призов". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"За 2023 год участники "Электронного дома" получили за активность на платформе более 32 млн баллов. Они оплачивали через "Электронный дом" единый платежный документ, передавали показания счетчиков воды и электроэнергии, создавали опросы, участвовали в общих собраниях собственников. За эти и другие действия на платформе пользователям начисляют городские баллы, которые можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов", - сказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Отмечается, что москвичи более 37 тыс. раз оплатили через "Электронный дом" единый платежный документ и получили баллами 5% от суммы оплаты в 2023 году. Такая возможность появилась на платформе в апреле прошлого года. Баллы начисляют и за передачу показаний счетчиков воды и электроэнергии - отдельно за каждый счетчик по каждой квартире, указанной в профиле пользователя. Получить можно по 10 или 20 баллов за каждый счетчик (в зависимости от типа учетной записи на портале mos.ru). За прошедший год участники передали показания более 380 тыс. раз.

Кроме того, пользователи платформы получают баллы за приглашение соседей в "Электронный дом", первое размещение электронного объявления, создание опросов, проведение общих собраний собственников, а также за участие в них. Количество зависит от уровня учетной записи на mos.ru: упрощенной, стандартной или полной. Полную информацию о начислении баллов можно найти в разделе "Мои баллы" в "Базе знаний" платформы, добавили в пресс-службе.

"Городские баллы участники "Электронного дома" и других проектов могут обменять на поощрения на сайте "Миллион призов": сувениры, товары для дома, промокоды в кафе и магазины, билеты в театры и музеи. Пользователи также могут перевести баллы на благотворительность. К платформе "Электронный дом" подключено 99% многоквартирных домов столицы. Воспользоваться его сервисами можно в мобильном приложении или на сайте ed.mos.ru. Для регистрации горожанам достаточно иметь логин и пароль от учетной записи на портале mos.ru", - напомнили в пресс-службе.