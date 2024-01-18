В Ленобласти заявили об отсутствии пострадавших после перехвата БПЛА ВСУ

В пресс-службе областного правительства также отметили, что повреждений нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Пострадавших и повреждений после инцидента с беспилотником в Ленинградской области нет. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Губернатор и оперативный штаб информацию получили. Пострадавших и повреждений в Ленобласти нет", - отметили в пресс-службе.

В областном правительстве добавили, что ведется расследование инцидента. "Силовой блок проводит следственные действия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Петербургские власти также взаимодействуют с силовыми структурами по поводу ситуации с беспилотником, идут следственные мероприятия, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее в Минобороны России сообщали, что средства ПВО РФ около 01:30 мск 18 января перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.