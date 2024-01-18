Современный концертный зал открылся в подмосковном Фрязине после реконструкции

Проект реализовали в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Компания "Газпромнефть - смазочные материалы" ("Газпромнефть-СМ", дочернее предприятие "Газпром нефти") открыла модернизированный концертный зал для воспитанников школы искусств города Фрязино Московской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В зале Фрязинской детской школы искусств провели модернизацию инженерных сетей и систем безопасности, оснащение современным осветительным и акустическим оборудованием. Проект реализован в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть", - говорится в сообщении.

Фрязинская школа искусств является одной из старейших в Подмосковье (работает с 1946 года). Согласно рейтингу Министерства культуры Московской области, входит в 20 лучших в регионе. Школа сотрудничает с Московской государственной консерваторией им. П. И. Чайковского, Российской академией музыки им. Гнесиных, Московским государственным институтом культуры, Московским государственным институтом музыки им. А. Г. Шнитке.

Обновленные сцена и зрительный зал школы оборудованы комплексом трехмерного освещения, установлены софиты с дистанционным управлением и функцией подсветки в зоне активного действия, аудиосистемы от ведущих мировых производителей, зал оформлен экологичными и износостойкими материалами с шумоизоляцией. Новое оборудование позволит проводить предпрофессиональную подготовку учащихся для продолжения образования в сфере культуры.

"Газпромнефть-СМ" системно подходит к реализации социальных программ, среди приоритетных направлений нашей деятельности образовательные, культурные и экологические инициативы", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-СМ" Анатолий Скоромец, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев рассказал, что открытие концертного зала стало для города важным социальным и культурным событием. "Проект позволит еще большему числу детей раскрыть свои таланты, а школе искусств принимать и организовывать мероприятия федерального масштаба", - сказал Воробьев.