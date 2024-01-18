Хайнань с марта 2023 года принял более 92 тыс. туристов в безвизовом режиме

Посетить южную провинцию Китая без визы могут путешественники из 40 европейских стран, включая Россию, 11 азиатских, 6 стран Северной и Южной Америки, а также Австралии и Новой Зеландии

ХАЙКОУ /Китай/, 18 января. /ТАСС/. Свыше 92 тыс. иностранных туристов посетили южную провинцию Китая Хайнань без оформления визы с марта прошлого года, когда на острове было восстановлено действие безвизового режима для туристических групп из 59 стран. Такие данные местного миграционного управления публикует ресурс "Ицай глобал".

Только в декабре 2023 года Хайнань принял 20 тыс. безвизовых иностранных туристов, а в апреле этот показатель был в районе 2 тыс. Безвизовый режим изначально был введен в 2000 году. Тогда он распространялся на туристов из 21 страны. С мая 2018 года список стран был расширен до 59. Действие безвизового режима на острове было приостановлено в 2020 году из-за антиковидных ограничений и восстановлено 15 марта прошлого года.

В настоящее время посетить Хайнань без визы могут путешественники из 40 европейских стран, включая Россию, 11 азиатских, 6 стран Северной и Южной Америки, а также Австралии и Новой Зеландии. Согласно официальным данным, с 2018 года без оформления визы Хайнань посетили 870 тыс. иностранных туристов.

К 2025 году власти намерены превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.