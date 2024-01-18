На большинстве трасс Оренбуржья после непогоды возобновили движение транспорта

Ограничение продолжает действовать на одном участке региональной дороги

ТАСС, 18 января. Движение транспорта, прекращенное из-за непогоды, восстановлено на большинстве трасс в Оренбургской области. Ограничение продолжает действовать на одном участке региональной дороги, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Возобновлено движение транспорта на большинстве дорог Оренбуржья. По состоянию на 11:00 (09:00 мск) 18 января ограничение движения по причине неблагоприятной погоды продолжает действовать на одном участке региональной автодороги Чебеньки-Троицкое с 38 по 48 км в Тюльганском районе", - сообщили в правительстве.

По информации ведомства, в расчистке от снега региональных и межмуниципальных дорог было задействовано 500 единиц спецтехники. На федеральных автомобильных дорогах работали 70 снегоуборочных машин.

Как сообщалось ранее, движение транспорта 17 января было прекращено на 11 участках трасс в 18 муниципальных образованиях Оренбургской области из-за непогоды. Причиной стали метель, сильный ветер и ограниченная видимость. В местах скопления транспорта развернули стационарные пункты обогрева, временного размещения и питания.