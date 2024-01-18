В Калининграде открыли новый корпус школы на 900 учеников

Строительство велось в рамках нацпроекта "Образование", отметил губернатор области Антон Алиханов

КАЛИНИНГРАД, 18 января. /ТАСС/. Новый корпус школы №50, рассчитанный на 900 учащихся, открыли в Калининграде. Он примет учеников первых - пятых классов и позволит организовать обучение в школе в одну смену, сообщил в Telegram-канале губернатор области Антон Алиханов.

"Новое здание рассчитано на 900 мест для учащихся первых - пятых классов и позволит разгрузить старый корпус (его тоже привели в порядок, капитально отремонтировали) и организовать обучение в одну смену. Строительство велось в рамках нацпроекта "Образование", - написал Алиханов.

В пресс-службе областного правительства ТАСС уточнили, что 18 января новый корпус школы начинает прием учеников.

Как сообщил губернатор, в здании расположены 32 учебных кабинета: четыре кабинета иностранного языка, кабинет технического творчества, два кабинета смешанных форм обучения, кабинет хореографии, два кабинета информатики, изостудия, кабинет прикладного искусства, лазерный тир, кабинет музыки, информационный центр (фотостудия, киностудия), медицинский блок, столовая на 480 мест, библиотека с читальным залом и залом для индивидуальных занятий, малый и большой спортивные залы, актовый зал на 450 мест, конференц-зал, театральная студия, коворкинг-центр.

По данным областных властей, в 2024 году в регионе планируется завершить строительство восьми новых школ, которые рассчитаны почти на 7 тыс. учеников. Строительство школ и учебных корпусов идет в Калининграде, поселке Луговое Гурьевского муниципального округа, в городе Гурьевске. В курортном Светлогорске на берегу Балтийского моря ведется реконструкция школы на 624 места.