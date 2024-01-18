В Новосибирске ликвидировали аварию на теплотрассе

В результате происшествия 14 человек получили ожоги

НОВОСИБИРСК, 18 января. /ТАСС/. Рабочие завершили ремонт теплосети в Новосибирске, прорыв которой стал причиной крупной коммунальной аварии, в которой 14 человек получили ожоги. Началась подача тепла, рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Завершили сварочные работы на теплосети по Петропавловской. Начали заполнение трубопровода. Ожидаем, что заполнение, прогрев и наладка гидравлического режима займут порядка трех часов", - говорится в сообщении.

Прорыв трубы произошел в Новосибирске 17 января и стал причиной отключения от теплоснабжения примерно 200 многоквартирных домов, изменения автобусных и трамвайных маршрутов.

18 января в зоне отключения находятся 62 многоквартирных дома, еще более 300 имеют пониженные параметры теплоснабжения. Как уточнили в пресс-службе СГК, в настоящий момент решается вопрос подключения к теплоснабжению туберкулезной больницы, детского сада и школы. Министр здравоохранения области Константин Хальзов сообщил, что к утру четверга к теплоснабжению подключены все круглосуточные стационары левобережья Новосибирска, которые ранее приостанавливали работу.

По данным синоптиков, в Новосибирске температура воздуха опустилась до минус 27 градусов.