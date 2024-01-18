В больницы Херсонской области поставили около 1 тыс. единиц оборудования за 2023 год

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко отметил, что строятся или ремонтируются восемь фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий

ГЕНИЧЕСК, 18 января. /ТАСС/. Около 1 тыс. единиц медоборудования было завезено в Херсонскую область за 2023 год. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"При поддержке федерального бюджета область получила 120 единиц медицинского транспорта и до тысячи единиц различного оборудования", - написал он.

Алексеенко уточнил, что также строятся или ремонтируются восемь фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. "За 2023 год в модернизацию медицины Херсонской области вложено больше, чем за все предыдущие 30 лет. <...> Но планов на 2024 год куда больше. Модернизация придет во все медучреждения региона", - подчеркнул он.