В Варшаве началась забастовка машинистов пригородных электричек

Руководство железнодорожной компании Kolei Dojazdowskie сообщило, что предложило им повышение зарплаты на $125 в месяц, однако профсоюз работников отверг это предложение

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Забастовка машинистов пригородных электричек началась в Варшаве. Об этом сообщил телеканал Polsat.

Машинисты не добились повышения зарплаты на 800 злотых (около $200) и начали всеобщую забастовку. Работники варшавской железнодорожной компании Kolei Dojazdowskie стали останавливать поезда в транспортных узлах по утрам и вечерам, пока руководство предприятия не удовлетворит требования бастующих, передает телеканал.

Пригородные электрички прекращают движение в часы пик. Поезда останавливаются на выделенных путях с 06:00 до 08:00 (с 08:00 до 10:00 мск) и с 15:00 до 17:00 (с 17:00 до 19:00 мск). По данным Polsat, сильнее всего от стачки страдают жители юго-западной части столицы.

Другие перевозчики в Варшаве продолжают работу в штатном режиме.

Руководство Kolei Dojazdowskie сообщило, что предложило машинистам повышение зарплаты на 500 злотых в месяц ($125). Однако профсоюз работников отверг это предложение.