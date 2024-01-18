В Хакасии обнаружили новый очаг узелкового дерматита

Территорию Аскизского района включили в зону ЧС, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия

ТАСС, 18 января. Новый очаг инфекционного заболевания узелкового дерматита обнаружен у скота в селе Аскиз Аскизского района Хакасии. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.

"В связи с установлением нового эпизоотического очага заразного узелкового дерматита, на территории с. Аскиз Аскизского сельсовета Аскизского района республики принято <…> решение: включить в зону ЧС территорию Аскизского района и продлить режим ЧС до 29 февраля 2024 года, <…> запретить выпас и перемещение сельскохозяйственных животных по территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и в радиусе 20 км от его границ", - говорится в сообщении.

В начале октября 2023 года в селе Боград Хакасии был обнаружен очаг узелкового дерматита. Власти ввели режим ЧС районного масштаба, а порядка 3 тыс. голов крупного рогатого скота, овец, коз и свиней утилизировали. В ноябре очаг был купирован. Однако в конце ноября был зафиксирован другой очаг этого заболевания в Боградском районе республики. В декабре 2023 года очаги узелкового дерматита были обнаружены в Усть-Абаканском и Алтайском районах республики.

Нодулярный дерматит - это инфекционное заболевание млекопитающих. Причиной является поражение организма вирусом. Инфекция быстро распространяется среди животных, летальность может достигать 95%. Случаев передачи инфекции от животных к людям не зафиксировано.