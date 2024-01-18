Росгвардейцы за месяц досмотрели более 65 тыс. машин на КПП в ДНР

В пресс-службе ведомства отметили, что также было досмотрено более 100 тыс. граждан

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии за месяц досмотрели более 65 тыс. автомобилей и 100 тыс. человек на контрольно-пропускных пунктах в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Ежедневно на контрольно-пропускных пунктах Донецкой Народной Республики росгвардейцы выполняют задачи по пресечению действий деструктивных сил, проверяя тысячи единиц легковых, пассажирских и грузовых автомобилей.<…> Только за минувший месяц росгвардейцами досмотрено более 100 тыс. граждан и более 65 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, росгвардейцы тщательно осматривают каждое транспортное средство, выявляют и задерживают причастных к незаконной деятельности, а также находящихся в розыске. По данным ведомства, за административные правонарушения задержано более 1,2 тыс. человек, за уголовные - 66. Также изъято более 1 кг наркотиков.