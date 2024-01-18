Туристов и жителей Адыгеи предупредили о лавиноопасности в горах

Предупреждение действует до 19 января

МАЙКОП, 18 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Адыгее объявило до 19 января экстренное предупреждение в ожидании схода лавин в горах республики выше 2 тыс. м, сообщается на сайте ведомства.

"Экстренное предупреждение. По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС, до конца суток субботы в горах Республики Адыгея выше 2 тыс. м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры. Возможны затруднения в работе автомобильного транспорта, перекрытие автомобильных дорог, мостов. Туристам и отдыхающим не рекомендуется выходить в горы в районы схода снежных лавин во избежание гибели и получения травм.