В Приморье впервые высадят саженцы местного производства в рамках лесовосстановления

Работа проводится в рамках регионального проекта "Восстановление лесов", входящего в национальный проект "Экология"

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Искусственное лесовосстановление в Приморском крае впервые пройдет в 2024 году с использованием саженцев местного производства. Всего планируется провести лесовосстановление на 12 тыс. га., сообщает пресс-служба правительства края.

"В регионе в настоящее время действуют лесопитомники общей площадью около 50 га, на которых в минувшем году было выращено около восьми миллионов сеянцев. Большинство из них пока не стандартные, но уже к осени приморские лесоводы рассчитывают получить полноценный лесопосадочный материал. В целом в планах на 2024 год провести лесовосстановление на 12 тыс. га", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, 2024 год станет первым годом высадки местного лесоматериала. В 2023 году высаживались только привозные саженцы. Сеянцы деревьев с закрытой корневой системой, выращенные в теплице, построенной в прошлом году в Партизанске при поддержке Находкинского завода минеральных удобрений, уже проходят адаптацию на свежем воздухе. Весной часть из них будет высажена на лесокультурных площадях, остальной посадочный материал будет доводиться до стандарта на полях доращивания.

"У нас сейчас стоит задача обеспечить посадочным материалом, выращенным именно в Приморье, практически все работы по искусственному лесовосстановлению в Приморском крае, потому что до недавнего времени основной посадочный материал нам приходилось закупать в других регионах. В 2023 году в Приморском крае введены в эксплуатацию семь теплиц, построенных при поддержке бизнеса. Как показывает практика, сеянцы, выращенные в теплице, лучше приживаются, легче переносят стрессовую ситуацию пересадки и в дальнейшем лучше растут", - цитирует пресс-служба начальника отдела лесовосстановления министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Марию Собянину.

Работа проводится в рамках регионального проекта "Восстановление лесов", входящего в национальный проект "Экология". За минувшие пять лет, в течение которых в Приморье реализовывался проект "Сохранение лесов", площадь восстановленных лесов в регионе более чем 2,5 раза превысила площадь погибших и вырубленных лесов.