В Курганской области в 30 школах ввели карантин

Из них полностью закрыты четыре школы и два детсада

ТАСС, 18 января. Карантин введен в 30 школах и 8 детских садах Курганской области из-за роста заболеваемости ОРВИ, из них полностью закрыты четыре школы и два детсада, в остальных ограничения посещаемости введены частично. Об этом сообщили ТАСС в департаменте науки и образования региона.

"По данным на 18 января, в Курганской области из-за роста заболеваемости ОРВИ среди учащихся частично закрыты 26 школ и 6 садиков. Полностью закрыты четыре школы и два садика", - сообщили в департаменте.

По данным Роспотребнадзора региона, на первой рабочей неделе года в области отмечен прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ, с 8 по 14 января здесь зарегистрировано 5 995 случаев ОРВИ, что составляет 72,5 на 10 тыс. населения. Отмечается, что доминирует вирус гриппа А (H3N2), а также выделены риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы и другие, коронавирус же от числа выявленных вирусов составляет 3,6%.