Синоптики предупредили о порывистом ветре и сильном снеге в регионах ЦФО 18-19 января

Местами ожидаются гололед и снежные заносы, сообщили региональные гидрометцентры

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Ветер с порывами до 15-20 м/ с, местами сильный снегопад, мокрый снег, гололедица на дорогах ожидаются 18-19 января в Воронежской, Ивановской, Рязанской, Тверской, Тульской и других областях Центрального федерального округа (ЦФО). Предупреждения об ухудшении погодных условий опубликованы на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС.

"18-19 января на территории Тамбовской области ожидаются осадки, местами сильные (снег, мокрый снег, дождь), местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах гололедица, местами сильная, снежные заносы. Ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами метель", - сообщается на сайте областного управления МЧС.

О ветре с порывами до 15-20 м/с, сильном снеге днем 18 января также предупредили жителей Воронежской, Ивановской, Рязанской областей. "В ночь на 19 января и утром ожидается налипание мокрого снега, гололед, усиление южного ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении гидрометцентра по Воронежской области.

В Тульской области скорость ветра может достигать 12-17 м/с, ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, налипание мокрого снега на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. В южных районах Тверской области прогнозируются сильный снег, ветер до 15 м/ с. Снег, местами метель с 18 и до вечера 19 января возможны в Брянской, Курской, Липецкой областях.

О существенном ухудшении погодных условий в других регионах ЦФО на данный момент не сообщается.