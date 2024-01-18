Фонд Порошенко взялся профинансировать восстановление музея Шухевича во Львове

Музей был разрушен в результате взрыва

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Фонд экс-президента Украины Петра Порошенко взял на себя обязательства восстановить разрушенный в результате взрыва музей одного из лидеров украинских националистов Романа Шухевича во Львове. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.

По его словам, во Львовском историческом музее состоялось совещание по вопросу восстановления музея Шухевича - участники "сошлись на том, что музей должен быть восстановлен как можно быстрее". "Фонд Порошенко взял на себя обязательства обеспечить эту работу ресурсами", - написал Вятрович на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией).

1 января мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что музей Шухевича "полностью уничтожен" в результате взрыва.

Роман Шухевич с 1943 по 1950 год командовал Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в РФ), которая была создана в 1942 году как боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В 1941-1943 годах проходил службу в вооруженных подразделениях Третьего рейха, в частности являлся заместителем командира спецподразделения "Нахтигаль", участвовавшего в расстреле еврейского и польского населения Львова. Ликвидирован в 1950 году в результате операции советских органов безопасности. На счету боевиков УПА - около 100 тысяч погибших поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев.